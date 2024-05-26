Türk Ocakları Yalova Şubesi tarafından hazırlanan 'Gülnihal' belgeseli gösterime sunuldu

Türk Ocakları Yalova Şubesince hazırlanan "Gülnihal" belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ndeki gösterimde davetliler, Milli Mücadele döneminde Yunan kuvvetleri ile Rum ve Ermeni çeteler tarafından Yalova bölgesinde Müslüman halka karşı yapılan katliamları anlatan belgeseli izledi.

Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz, AA muhabirine, Milli Mücadele döneminde bölgede katliamların yaşandığını, önemli sayıda insanın da göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Öz, Yalova Şubesinin yaptığı belgeselle yaşananların gelecek nesillere taşınacağını belirterek, "Milli hafızamızı gelecek nesillere intikal ettirmek bakımından bu tür belgesellere şiddetle ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bu toprakların kolay kazanılmadığını vurgulayan Öz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milleti büyük bir mücadele yürütmüştür. Kuvayımilliye hareketi, her yerde direniş var. Bu direnişleri örgütleyerek Atatürk, vatan topraklarını işgalden kurtarmıştır." diye konuştu.

Milli Mücadele döneminde birçok bölgede işgalcilerle birlikte hareket eden işbirlikçi çetelerin çok sayıda Müslümanı katlettiğine dikkati çeken Öz, şunları kaydetti:

"Bu belgesel vesilesiyle biz o dönemde meydana gelen bu katliamların bir resmini göreceğiz. Bu milli hafızayı gelecek nesillere aktarmak, bu toprakların kolay kazanılmadığını, şehit kanlarıyla sulandığını anlamaları bakımından son derece önemlidir. Yeni nesillerimizin de tarihimizin bu yaşanmışlıkları çok iyi bilmesinde Türkiye'yi geleceğe taşımaları açısından faydalı olduğunu düşünüyorum."

Yalova Şube Başkanı Alper Kasımoğlu ise 1920-1921 yıllarında Yalova ve bölgesinde Yunan birliklerinin desteğiyle Rum ve Ermeni çeteler tarafından yapılan mezalimi konu edinen bir belgesel çektiklerini aktardı.

Belgeseli hazırlarken özellikle yabancı komisyonların hazırladığı raporlar ve kaynakları da kullandıklarını dile getiren Kasımoğlu, "Milli Mücadele döneminde ülkemizin birçok yerinde mezalimler, katliamlar yaşandı. Ne yazık ki Yalova ve bölgesi bu anlamda biraz unutulmuş durumda. Amacımız bunu unutmamak ve unutturmamak. Bu açıdan belgeselimiz de bölgede bunu büyüklerinden dinlemiş insanlar, akademisyenlerle yaptığımız mülakatları içeriyor." ifadesini kullandı.

Yapımcılığını Türk Ocakları Yalova Şubesinin üstlendiği, yönetmenliğini Serkan Öztürk'ün yaptığı belgeselin Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça yayınlanacağı belirtildi.