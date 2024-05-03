Yalova'da Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları Düzenlendi
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, YEGES kapsamında düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları'nda okullar arasında çekişmeli mücadele yaşandı. Yarışmalarda birinci olan okullar belirlendi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları düzenlendi.
Yalova Eğitimi Geliştirme Stratejisi (YEGES) kapsamında okullardan belirlenen takımlar, Çınarcık Spor Salonu'nda birbirleriyle mücadele etti.
Çekişmeli geçen yarışmalarda takımlarını yalnız bırakmayan öğrenciler, coşkulu tezahüratlarla onları destekledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak, yaptığı konuşmada, bu yarışmalarla çocukların dijital bağımlılıktan kurtarılmasını ve geleneksel oyunların gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını bildirdi.
Yarışmalarda birinci sınıflarda Gülkent İlkokulu, ikinci sınıflarda Çınarcık İlkokulu, üçüncü sınıflarda Teşvikiye Cumhuriyet İlkokulu, dördüncü sınıflarda ise Gülkent İlkokulu birinci oldu.