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Yalova'da feribottan atlayan kişiyi sahil güvenlik kurtardı

Güncel Haberler

Yalova'da feribottan atlayan kişiyi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Yalova'da feribottan atlayan kişiyi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Yalova-Yenikapı seferi yapan feribotta seyahat eden kimliği henüz öğrenilemeyen kişi kendini suya bıraktı.

Feribottaki yolcular durumu gemi personeline bildirdi. Feribottan denize can simidi atıldığı sırada Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tekneyle bölgeye geldi.

Ekiplerin çalışmasıyla denize atlayan kişi kurtarıldı.

Olay anı feribottakiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Yalova Güncel Haberler

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