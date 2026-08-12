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Yalova'da F-16 Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Sağ Kurtuldu, Can Kaybı Yok

Yalova'da F-16 Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Sağ Kurtuldu, Can Kaybı Yok
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde eğitim uçuşu sırasında bir F-16 uçağı kaza kırıma uğradı. Vali Ahmet Hamdi Usta, pilotun sağ kurtulduğunu, sivil veya askeri personelde can kaybı olmadığını ve kazanın tek taraflı olduğunu, herhangi bir çarpışma yaşanmadığını açıkladı. Olay yerine AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kaza kırım ekibi teknik çalışmalara başladı.

'SİVİL VE ASKERİ PERSONELİMİZDE DE CAN KAYBI OLMADI'

F16 uçağının düştüğü bölgeye gelip, incelemede bulunan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, yaptığı açıklamada, "Yalova'mıza ve milletimize büyük geçmiş olsun diyorum. Bugün saat 15.00 civarında, bir F16 uçağımız eğitim uçuşu esnasında Çiftlikköy sınırları içerisindeki 18'inci Ana Üs Komutanlığımız yerleşkesinin hemen yanına maalesef kaza kırıma uğradı. Ama şükürler olsun, pilotumuz kazadan sağ salim kurtuldu. Pilotumuzun yanında şu an düştüğü yerdeki herhangi bir sivil ve askeri personelimizde de can kaybı olmadı. Olay intikal eder etmez en kısa zamanda başta AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerimiz olay yerine ulaştılar. Herhangi bir yangın tehlikesi olmadan, etrafa zarar vermeden uçağın enkazına ulaşıldı ve tedbirler alındı. Kaza kırım ekibi de teknik anlamda çalışmalara başladı. En kısa zamanda o da sonuçlanıp açıklamalar yapılacaktır, diye düşünüyorum. Başta da dediğim gibi, pilotumuzun sağ salim kurtulması, uçağın düştüğü herhangi bir yerde, sivil veya askeri olsun, can ve mal kaybının olmaması, bizim için sevindirici bir olay diye düşünüyorum. Allah bir daha milletimizi bu tür kazalardan korusun, diye de dua ediyoruz" diye konuştu.

'KAZA TEK TARAFLI, ÇARPIŞMA FALAN YOK'

Vali Usta, "Tek taraflı bir kaza, çarpışma falan yok. Uçağımız eğitim esnasında. Teknik bir sıkıntı varsa, o mutlaka kaza kırım ekibi çalışmalarından sonra ortaya çıkaracaktır. Herhangi bir çarpışma falan yok. Bazı basına 2 uçak çarpıştı gibi yansıdı ama öyle bir şey yok. İşte bizim bu yerleşkemizde gerek Hava Harp Okulu adaylarımız, gerekse Hava Harp Okulu öğrencilerimiz var eğitim amaçlı. O eğitimlerde, onları özendirmek amaçlı zaman zaman Eskişehir'den kalkan uçaklar veya Bandırma'dan kalkan uçaklarımız burada eğitim amaçlı uçuşlar yapıyorlar. Uçuş esnasında gerçekleşen bir olay" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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