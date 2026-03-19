Yalova'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklu 3 zanlı sınır dışı edilirken, adliyeye sevk edilen bir kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlediği özel harekat destekli operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığına bağlı Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen bir şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dijital materyallerin ele geçirildiği operasyon sırasında evde bulunan yabancı uyruklu 4 kişi hakkında da sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, Yalova'nın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör yapılanmasına karşı mücadelenin devletin gücü ve sarsılmaz kararlılığıyla kesintisiz şekilde sürdürüleceğini belirterek, "Bu başarılı operasyona imza atan kahraman emniyet mensuplarımıza ve işbirliği dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız
