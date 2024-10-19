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Utanmadan camide bunları yaptılar, maske takıp kaçtılar

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Yalova'da Kelebek Çayırı Camisi'nde ilginç bir hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Yüzlerini kapatan iki genç, camiye gelerek yangın söndürme tüpünü çalıp kaçtı. Camii derneği, hırsızlıkların önüne geçmek için güvenlik önlemlerini artıracak.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki camiden yangın söndürme tüpünün iki maskeli genç tarafından çalınması güvenlik kamerası tarafında kaydedildi.

Utanmadan camide bunları yaptılar, maske takıp kaçtılar

Kelebek Çayırı Camisi'ne tişörtleriyle yüzlerini kapatarak giren iki hırsız, giriş bölümünde duvara sabitlemiş tüpü çalarak uzaklaştı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen olayla ilgili açıklama yapan Kelebek Çayırı Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Öner, hırsızlıkların önüne geçebilmek için caminin üst katına çıkan merdivenleri kepenkle kapattıklarını söyledi.

Ayrıca kapıları kilitlemeye başladıklarını belirten Öner "Maalesef ara ara camimizde hırsızlıklar olabiliyor. En son 2 genç, yüzlerini kapamak suretiyle geliyorlar, yangın söndürme tüpümüzü alıp gidiyorlar. Bizi üzen olay şu ki bunu yapanların genç olması." dedi.

Yalova'da Camiden Yangın Söndürme Tüpü Çalındı

Utanmadan camide bunları yaptılar, maske takıp kaçtılar
Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

Çiftlikköy Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Güncel yalova Yaşam Suç

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Yorumlar (3)

Kemal Aslan:

FazlaHürriyet fazla demokrasi olacağı bu

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Hasan Turk:

Cami dernegi niye kurulur.cemaatlerin topladigi zekat himmet sadaka kira bagis kurban deri neden denetlenmiyor fetonun geliri korkunctu peki.menzile niye dokunulmuyor.bu gelirin amaci ne...din oylemi fetoda oyle diyordu.

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Oguz Ozgul:

Parası ne kadar ki değer mi

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