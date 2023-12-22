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Yalova'da 15 Bin 600 Dolu Makaron Ele Geçirildi

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Yalova'da polisin düzenlediği operasyonlarda 15 bin 600 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmada, Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 iş yerinde yapılan aramalarda 15 bin 600 adet makaron buldu.

Yalova'da gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda 15 bin 600 dolu adet dolu makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, 81 ilde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gümrük kaçağı ve bandrolsüz tütün mamullerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Bu çerçevede Yalova'da yapılan çalışmada Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ve Çiftlikköy ilçelerindeki 4 iş yerinde arama yaptı. Aramalarda 15 bin 600 adet dolu makaron ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan E.Ç. ve N.A. hakkında adli işlem başlatıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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