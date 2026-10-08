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Yalova Çiftlikköy'de 7,5'lik deprem senaryosuyla tatbikat 21 Ekim'de yapılacak

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Yalova Çiftlikköy'de 7,5'lik deprem senaryosuyla tatbikat 21 Ekim'de yapılacak
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi, 21 Ekim'de düzenlenecek Ulusal Düzey Afet Tatbikatı'nın Yalova ayağına ev sahipliği yapacak. AFAD koordinasyonundaki tatbikatta 7,5 büyüklüğünde deprem senaryosu canlandırılacak; Yalova'dan 1416 personel ve 209 araç katılacak.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi, Ulusal Düzey Afet Tatbikatı'nın Yalova ayağına ev sahipliği yapacak.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bilecik'in katılımıyla 21 Ekim'de eş zamanlı düzenlenecek tatbikatın Yalova ayağına ilişkin son planlama toplantısı, Kaymakam Ali Ada başkanlığında gerçekleştirildi.

Tatbikatta, senaryoya göre Adalar bölgesinde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülecek müdahale çalışmaları canlandırılacak.

Deprem sonrası ilk 120 saatin atlamalı olarak simüle edileceği tatbikatta, arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra farklı afet senaryolarına yönelik uygulamalar da gerçekleştirilecek.

Kaymakam Ada, tatbikata Yalova'dan 23 afet grubuna bağlı 1416 personel ve 209 aracın katılmasının planlandığını, farklı illerden gelecek 295 personelin ise 71 araçla çalışmalara destek vereceğini belirtti.

Tatbikat kapsamında arama kurtarma, yangın, defin ve kimliklendirme, altyapı ve su, ikmal, keşif ve gözetleme gibi farklı alanlarda çalışmalar yürütülecek.

Kaynak: AA
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