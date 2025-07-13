Yalova-Bursa Sınırında Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yalova-Bursa Sınırında Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Yalova-Bursa sınırında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında 30 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Yalova- Bursa sınırında çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yalova merkeze bağlı Sugören köyü ile Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nin sınırındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 1 helikopter, 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı ve 36 personel ile müdahale edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangında 30 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
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