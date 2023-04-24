Yalıhüyük Şehir Konağı törenle açıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Milletvekili Tahir Akyürek Yalıhüyük'te yapımı tamamlanan şehir konağının açılışını yaptı.

Açılışta konuşan Başkan Altay, belediyesi olarak temel hedeflerinin kırsalda altyapı eksiklerini tamamlamak olduğunu belirtti.

Başkan Altay konuşmasının devamında, "Bir taraftan da vatandaşlarımızın gelirlerini artırmak için tarımsal desteklerde bulunuyoruz. Bu yaptıklarımızın tamamı burada yaşayan insanların gelirini artırmak ve istihdama katkı sağlamak. Bir taraftan istihdama yönelik işler yaparken bir taraftan sosyal hayatın geliştirilmesi ve altyapı eksiklerinin giderilmesi konusunda çalışıyoruz." dedi.

Konya'dan yeniden AK Parti listesinden milletvekili adayı olan Tahir Akyürek de konuşmasında, "Birçok projeyi Konya İlçelerinde gerçekleştirdik. Yalıhüyük ilçemizde bir eksiğimiz kaldı oda Doğal gaz. İnşallah 2024 yılında Yalıhüyük'ü doğal gazla tanıştıracağız." diye konuştu.

Daha sonra kurdele kesimi yapılan Yalıhüyük Şehir Konağı dualarla açıldı.

Programa Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İlçe Kaymakamı İbrahim Yazıcı, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Pişkin ve vatandaşlar katıldı.