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Yale ve California Üniversitesi öğrencileri Gazze için açlık grevine başladı

Yale ve California Üniversitesi öğrencileri Gazze için açlık grevine başladı
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ABD'de Yale ve California Eyalet Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in soykırımı altında açlıkla mücadele eden Gazze halkıyla dayanışma amacıyla açlık grevine başladı.

ABD'deki Yale ve California Eyalet Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in soykırımı nedeniyle açlık sıkıntısı çeken Gazze halkıyla dayanışma amacıyla açlık grevine girdi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ GAZZE İÇİN AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

ABD yerel basınında yer alan haberlere göre, California Eyalet Üniversitesinden 25 öğrenci, açlık grevi yapmaya başladı. Öğrenciler, üniversite yönetiminin İsrail'in soykırımına destek veren şirketlerle bağlantısını kesmesini ve üniversite kampüsünde ifade özgürlüğünün korunmasını talep etti. Benzer şekilde Yale Üniversitesindeki Filistin destekçisi 6 öğrenci de California Eyalet Üniversitesi öğrencileri ile dayanışma için açlık grevi başlattı.

Yale ve California Üniversitesi öğrencileri Gazze için açlık grevine başladı

SADECE SU İÇECEKLER

İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurmasına tepki gösteren öğrenciler, Gazze'de açlıktan ölen kişilerle dayanışma içinde olduklarını vurguladı. Üniversite, taleplerini karşılayana kadar açlık grevini sürdürmeyi hedefleyen öğrenciler, bu süre zarfında sadece su tüketeceklerini belirtti.

GAZZE'DE İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani felakete neden oluyor.

Yale ve California Üniversitesi öğrencileri Gazze için açlık grevine başladı

ELEKTRİK YOK, SINIR KAPILARI KAPALI

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması, Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 749 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 607 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 862'ye, yaralıların sayısı da 119 bin 648'e yükseldi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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