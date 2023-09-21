Yakutiye Belediyesi, Erzurum'da asfaltlama çalışmalarını hızlandırıyor

ERZURUM (İHA) – Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ilçe sınırları içinde bulunan cadde ve sokakların kış ayları gelmeden tamirleri ile birlikte asfaltlama işlerinin hızlandırıldığını belirterek, " Planladığımız program çerçevesinde hem şehir merkezinde hem de mahallerimizde asfalt çalışmalarımız hızla devam ediyor. Vatandaşlarımızın bu anlamdaki taleplerini de değerlendiriyor ve uygulamaya geçiriyoruz. Kış ayları yaklaşırken planladığımız çalışmaları suretle toparlıyoruz. Bu arada asfalt çalışmalarını sıkça yerinde görme imkanı da buluyoruz. Silindir kullanmak zannedildiği kadar kolay bir iş değilmiş. Asfalt çalışmalarımız son sürat devam ediyor." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel