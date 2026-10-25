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Yaklaşık 70 bin avukatı olan İstanbul Barosu'nda 128. Genel Kurul'da 9 aday yarışıyor

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Yaklaşık 70 bin avukatı olan İstanbul Barosu'nda 128. Genel Kurul'da 9 aday yarışıyor Haber Videosunu İzle
Yaklaşık 70 bin avukatı olan İstanbul Barosu'nda 128. Genel Kurul'da 9 aday yarışıyor
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İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda Haliç Kongre Merkezi'nde başkanlık seçimi yapılıyor. Yaklaşık 70 bin avukatı bulunan baroda 9 adaylı yarışta Hasan Kılıç oyunu kullandı ve cumhuriyetin hukukunu koruyacak bir baro kuracaklarını söyledi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık için Haliç Kongre Merkezi'nde seçim yapılıyor. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ile Yükseliş Hareketi adayı Hasan Kılıç, oyunu kullandıktan sonra "Cumhuriyetin hukukunu, avukatların haklarını, Atatürk ilke ve devrimlerini sonuna kadar koruyacak; vatandaşın hakkını, hukukunu sonuna kadar koruyacak bir baro oluşturacağız" dedi.

Dünyanın en büyük barolarından birisi olan, yaklaşık 70 bin avukatı bünyesinde barındıran İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu yapılıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde bugün oy kullanma işlemi yapılıyor.

9 adaylı yarışta Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ile Yükseliş Hareketi adayı Hasan Kılıç, oyunu kullandı. Sonrasında açıklama yapan Kılıç, şunları söyledi:

"Hepimiz için başarılı geçmesini diliyorum. Meslektaşlarımız, baromuz açısından en güzel şekilde neticelenmesini istiyor ve diliyoruz. Hak arayışına devam edecek İstanbul Barosu. Cumhuriyetin hukukunu, avukatların haklarını, Atatürk ilke ve devrimlerini sonuna kadar koruyacak; vatandaşın hakkını, hukukunu sonuna kadar koruyacak bir baro oluşturacağız. Meslektaşların haklarını önceleyen, onların sorunlarının çözümünü önceleyen bir baro için mücadele edeceğiz. Bizler sahadan geliyoruz. Onların sorunlarını biliyoruz. Çözümleri de biliyoruz. Aynı zamanda temel hak ve özgürlükleri korumak için, hukuk devletini korumak için hukukun üstünlüğü mücadelesini vermek, insan hakları mücadelesini vermek için tüm çabamızı harcayacağız. Güzel ülkemizde, güzel cumhuriyetimizde bu süreçleri halkımız için, vatandaşlarımız için, meslektaşlarımız için sonuna kadar yerine getireceğiz. Onların hakkını, hukukunu sonuna kadar koruyacağız. Katılan, katılmayan tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İstanbul Barosu'na yakışır bir şekilde, şanlı tarihine yakışır bir şekilde bir seçimi tamamlamayı diliyorum. Hepimize, tüm adaylara da başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA
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