Yakakent'te DOĞAFEST olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi
Samsun'un Yakakent ilçesinde 30 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan "DOĞAFEST – Yakakent Uzunkız Yayla Şenliği", olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde 30 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan "DOĞAFEST – Yakakent Uzunkız Yayla Şenliği", olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Yakakent Belediyesinden yapılan açıklamada, Uzunkız Yaylası'nda gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin, vatandaşların güvenliği ve organizasyonun sağlıklı şekilde yapılabilmesi amacıyla ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, yeni etkinlik tarihinin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edilerek, "Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.
Kaynak: AA