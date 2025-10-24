Yaka Kamerası Uygulaması ile Güvenlik Güçleri ve Vatandaş Arasındaki İletişim Güçleniyor

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam, güvenlik güçlerinin yaka kamerası kullanmasıyla ilgili, "Yeni uygulamada bunu yaptığımız zaman hani meşhur, 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?', artık o da bitti. Kim olursan ol, kameradan belli." dedi.

Kolluk Gözetim Komisyonu'nun Samsun'daki toplantısı, İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda Bakan Yardımcısı Sağlam başkanlığında gerçekleştirildi.

Sağlam, burada yaptığı konuşmada, vatandaşla teması olan kollukta yaka kamerası olmasını istediklerini söyledi.

Yaka kamerası olmasının hem kolluğa hem de vatandaşa güvence sağladığını vurgulayan Sağlam, şöyle devam etti:

"Polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz yaptığı tüm işlemlerin, söylediği sözlerin, beyanların kayıt altına alındığının farkında olarak hareket edecek. Vatandaşa da aynı şekilde söyledikleri, yaptıkları işlerin kayıt altına alındığını söyleyecek. Aksi halde iki kişi arasında iddia söz konusuydu. Vatandaş ayrı bir şey söylüyor, kolluk ayrı bir şey söylüyordu. Dolayısıyla bunu delillendirmek de mümkün değildi. Hakime intikal ettiğinde delil de söz konusu değil, iki farklı beyan var. Yargıç neye göre karar verecek. Yeni uygulamada bunu yaptığımız zaman hani meşhur, 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?', artık o da bitti. Kim olursan ol, kameradan belli. Dolayısıyla polisin de jandarmanın da trafiğin de vatandaşa karşı nobran davranma durumu söz konusu değil. Davranırsa sonucuna katlanacak. Dolayısıyla bunu son derece önemsiyoruz."

"Kayıtlar saklanıyor ve bizim karargahtaki merkeze düşüyor"

Sağlam, Emniyet Genel Müdürlüğünde 51 bin 600, Jandarma Genel Komutanlığında 49 bin 741, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 1237 aktif yaka kamerası olduğuna dikkati çekti.

En çok önem verdikleri konunun vatandaşla teması olan kolluğu yaka kamerasıyla donatmak olduğuna işaret eden Sağlam, "Yaka kameralarının çok farklı özellikleri var. Görüntü kalitesi çok yüksek, yüz tespit özelliği var. Trafik polisi sizinle konuşurken yüz hatlarından aranan şahıslardan olup olmadığınızı hemen merkeze bildiriyor. Eğer arama durumu varsa anında müdahale edilip gereği yapılıyor. Bunların 2 gün kayıt süresi var. İlgili kolluk, trafik polisi, jandarma, sahil güvenlik istese de kameranın görüntüsünü silemez, onlarla oynayamaz. Kayıtlar saklanıyor ve bizim karargahtaki merkeze düşüyor." ifadelerini kullandı.

Sağlam, Samsun'da kolluk kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar, önleyici faaliyetleri ve güvenlikle ilgili istatistikleri de paylaştı.

Toplantıya Kolluk Gözetim Komisyonu üyeleri İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Harun Başıbüyük, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu İkinci Başkanı Muhammet Ecevit Carti, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Koca ve avukat İsmail Gazel de katıldı.