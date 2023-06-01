Yahyalı'da Sağanak Etkili Oldu
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde etkili sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda rögarları açarak biriken suyun tahliyesine çalıştı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde etkili sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Belediye ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda rögarları açarak biriken suyun tahliyesine çalıştı.
Kaynak: AA / Hacıbaba Lale - Güncel