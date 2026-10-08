Yahşihan Belediyesi soruşturmasında 2 ilde operasyon, 9 şüpheli gözaltına alındı

KIRIKKALE'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 2 ilde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında; 24 Eylül'de 4 ilde operasyon düzenlendi. 37 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Aralarında eski belediye başkanları A.S. ve O.T.'nin de bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ev hapsi, 16 kişi hakkında çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulandı. Bir şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Soruşturma, elde edilen yeni deliller doğrultusunda genişletildi. Soruşturma kapsamında alınan ifadeler, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtları ile imar dosyalarındaki tespitlerin değerlendirilmesi üzerine 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla bugün saat 06.30'da 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüphelinin tamamı yakalandı.

'TUTUKLANAN BELEDİYE BAŞKANININ KASASI' İDDİASI

Operasyon kapsamında Yahşihan Belediyesi hizmet binası ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı. Vekaleten Yahşihan Belediye Başkanı A.D. adına kayıtlı 11, Belediye Başkan Yardımcısı S.S.Y. adına kayıtlı 1630, Belediye Encümen Üyesi F.D. adına kayıtlı 32 ve Belediye Encümen Üyesi Ö.H. adına kayıtlı 22 taşınmaza el koyma tedbiri uygulandı. Dosyada örgüt yöneticisi olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen eski İmar Müdürü U.B.'nin eşi E.B.'nin adına kayıtlı 83, kayınvalidesi A.D. adına kayıtlı 122, baldızı C.D. adına kayıtlı 122 ve A.Ö. adına kayıtlı 9 taşınmaza da el konuldu. Ayrıca C.D. adına kayıtlı otomobil ile A.Ö. adına kayıtlı lüks cipe el koyma tedbiri uygulandı. Alınan bazı ifadelerde Belediye Başkan Yardımcısı S.S.Y.'nin, görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Belediye Başkanı A.S.'nin finansal işlerini yürüttüğü ve 'kasası' olduğu yönünde iddiaların yer aldığı öğrenildi. Savcılık, söz konusu taşınmazların malvarlığını gizlemek amacıyla S.S.Y. üzerine geçirilip geçirilmediğini araştırıyor. S.S.Y.'nin evinde yapılan aramada ayrıca seri numarası bulunmayan 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 11 bin 312 tabanca fişeği, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, harici disk ve hafıza kartı ele geçirildi.

İMAR DOSYALARI İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında Yahşihan Belediyesi'nin imar işlemleri de incelemeye alındı. Bilirkişi raporunda, belediye tarafından hazırlanan 7 imar dosyasından 5'inin mevzuata aykırılıklar nedeniyle Kadastro Müdürlüğü tarafından iade edildiği belirtildi. İncelemelerde, bazı teknik belgelerin belediye arşivinde bulunamadığı, park alanlarının belediye adına arsa olarak tescil edilmeye çalışıldığı ve mükerrer ihdas girişimlerinde bulunulduğu yönünde tespitler yapıldı. Eski Belediye Başkanı A.S. döneminde başlatıldığı değerlendirilen bazı imar işlemlerinin sonraki süreçte devam edip etmediğinin de araştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı