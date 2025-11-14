Haberler

Gazze'de yürek burkan manzara, çadırları su bastı

Gazze'de yürek burkan manzara, çadırları su bastı
Gazze Şeridi'nde yağan yağmur, İsrail'in son iki yıldaki saldırıları sonrası evleri yıkılan Filistinlilerin kaldığı çadırların su basmasına neden oldu. Çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinliler, zor koşullarda hayata tutunmaya çalışıyor.

  • Gazze'de şiddetli yağışlar çadır kentlerdeki çadırları su bastı ve eşyaları sürükledi.
  • İsrail'in saldırılarında Gazze'de 282 binden fazla ev yıkıldı veya hasar gördü.
  • Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin büyük bölümü derme çatma çadırlarda yaşıyor.

Gazze'de yaşam mücadelesi veren binlerce Filistinli, bu kez de şiddetli yağışların vurduğu çadır kentlerde yeni bir felaketle karşı karşıya kaldı. Bir gecede bastıran sağanak, zaten zor koşullarda ayakta durmaya çalışan çadırları yerinden söktü, eşyaları sürükledi ve aileleri yeniden sokakta bıraktı. Savaşın gölgesinde hayatta kalmaya çalışan Gazze halkı, şimdi de doğanın acımasız yüzüyle baş etmeye çalışıyor.

AĞIR BİLANÇO

İsrail'in 2 yıllık soykırımı nedeniyle Gazze'deki evlerin yüzde 90'a yakını ya tamamen yıkıldı veya hasar aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 282 binden fazla ev yıkıldı veya hasar gördü.

Bu nedenle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin büyük bölümü derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

HAYATA TUTUNMA ÇABASI

İsrail'in 2 yıllık soykırımında katliamlarla, açlıkla ve zorunlu göçle mücadele eden Filistinliler kaldıkları derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla Gazze'deki Filistinliler için yaşam koşulları daha da zor hale geldi.

Derme çatma çadırlarda kalan Filistinliler, bu sabah başlayan yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Gazze'yi etkisi altına alan yağmur nedeniyle Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadırı su bastı. Saldırılar nedeniyle defalarca zorla yerinden edilen ve doğru düzgün eşyası kalmayan Filistinlilerin birkaç eşyası da ıslandı. Giyecek kıyafet bulmakta zorlanan Filistinli çocukların birçoğunun yalınayak oluşu kameraya yansıdı.

İSLAM DÜNYASINA SESLENİŞ

Yağmur sonrası su basan çadırını gösteren Filistinli bir baba, içeri su dolması nedeniyle sabaha karşı uyanmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Filistinli baba, "Bizi bu (çadırı su basması) uykumuzdan uyandırdı. Sabahleyin burada uyuyorduk. Bu sularla sabahlamış olduk." dedi.

İçinde bulundukları duruma dikkati çeken ve İslam dünyasına seslenen baba, şunları söyledi: "Şu yastığa bakın, çocuk bunun üzerinde uyuyordu. Niye bize şefkat ve merhamet gözüyle bakmıyorsunuz? Çocuklarınızın böyle bir yerde uykudan uyanmasına razı olur musunuz?

Çocuklarınız böyle uyansa…Nereye, kime gidelim? Ben burada uyuyordum, beni burada uyurken su uyandırdı. Şu çocuğa bakın, neden böyle olduk? Neden böyle ey Araplar, ey Müslümanlar?

İsrail saldırılarıyla yerle bir olan ve sakinlerinin büyük çoğunluğu derme çatma çadırlarda kalmak zorunda bırakılan Gazze'deki Filistinlilerin hayat şartlarının kış aylarıyla daha da zor hale geleceği belirtiliyor.

Kaynak: AA
