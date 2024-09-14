Yagi Tayfunu'nun Vietnam'da yol açtığı felakette ölü sayısı 262'ye yükseldi

Vietnam Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, tayfunun yol açtığı heyelan ve seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 262'ye çıktığı bildirildi. Tayfunların neden olduğu afetlerde 820'den fazla kişinin yaralandığı ve 83 kişinin kaybolduğu belirtilen açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Lao Cai eyaletine bağlı Nu köyünde meydana gelen sel sonrası köydeki bütün evlerin sular altında kaldığı, kurtarma ekiplerinin kayıp köy halkını aramayı sürdürdüğü belirtildi.

VİETNAM'DA ÇOCUKLAR TEMİZ SU VE SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞEMİYOR

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yagi Tayfunu nedeniyle Vietnam'da çok sayıda çocuğun evini kaybettiğini, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişimden yoksun olduğunu bildirdi. Açıklamada, okulların hasar görmesi, elektrik ve su kesintilerinin yaşanması nedeniyle yaklaşık 2 milyon çocuğun eğitim, psikososyal destek ve okul beslenme programlarına erişimden de yoksun kaldığına işaret edildi. UNICEF, tayfundan etkilenen çocukların ve ailelerin kritik ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta 15 milyon dolara ihtiyaç olduğunu tahmin ediyor.