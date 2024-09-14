Üye Girişi
Haberler

Yagi Tayfunu'nun Vietnam'da yol açtığı felakette ölü sayısı 262'ye yükseldi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vietnam'ı etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun neden olduğu heyelan ve sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 262'ye yükseldi. Tayfun, ülkenin kuzeyinde büyük hasara yol açtı ve 137 bin ev zarar gördü. UNICEF, tayfundan etkilenen çocukların acil yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Vietnam Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, tayfunun yol açtığı heyelan ve seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 262'ye çıktığı bildirildi. Tayfunların neden olduğu afetlerde 820'den fazla kişinin yaralandığı ve 83 kişinin kaybolduğu belirtilen açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Lao Cai eyaletine bağlı Nu köyünde meydana gelen sel sonrası köydeki bütün evlerin sular altında kaldığı, kurtarma ekiplerinin kayıp köy halkını aramayı sürdürdüğü belirtildi.

VİETNAM'DA ÇOCUKLAR TEMİZ SU VE SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞEMİYOR

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yagi Tayfunu nedeniyle Vietnam'da çok sayıda çocuğun evini kaybettiğini, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişimden yoksun olduğunu bildirdi. Açıklamada, okulların hasar görmesi, elektrik ve su kesintilerinin yaşanması nedeniyle yaklaşık 2 milyon çocuğun eğitim, psikososyal destek ve okul beslenme programlarına erişimden de yoksun kaldığına işaret edildi. UNICEF, tayfundan etkilenen çocukların ve ailelerin kritik ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta 15 milyon dolara ihtiyaç olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel

Uluslararası İlişkiler Hava Durumu Vietnam Güncel Sağlık Dünya

Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi

Bugüne kadar herkesten gizlenen delil ilk kez ortaya çıktı

 Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı

"Gelip öcünü benden alsalardı"

 AK Parti'yi sevindiren gelişme: Seçmen konuşmaya başladı

31 Mart sonrası AK Parti'de yüzleri güldüren gelişme: Seçmen konuşmaya başladı
Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı

Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
500

Yorumlar (1)

Emre null:

Ah Diyanetimiz sen görevini layıkıyla yapsaydın bütün Dünya Müslümandı şimdi İslam i yaymaliyiz

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! Benfica Santa Clara maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Sociedad Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? 16 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Oğlak, Aslan, İkizler burcu yorumu! 16 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Real Sociedad Real Madrid maçı CANLI izle! Real Sociedad Real Madrid maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Rizespor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica maçı hangi kanalda? Benfica Santa Clara maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? S Sport CANLI izle! (REAL SOCİEDAD REAL MADRİD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Galatasaray Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Rizespor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Brighton Ipswich Town maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Ipswich Town geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Icardi neden yok? Icardi sakat mı, Rizespor maçında neden oynamıyor, yedek mi?
title