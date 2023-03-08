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YABANCI UYRUKLU ÇİFT YAŞADIKLARI EVDE ÖLÜ BULUNDU

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YABANCI UYRUKLU ÇİFT YAŞADIKLARI EVDE ÖLÜ BULUNDU

YALOVA'da yabancı uyruklu çift Ahmet Albasuidi( 68) ve eşi Fatiyah Saif Saim Albasuidi'nin (50), yaşadıkları evde cansız bedenleri bulundu.

YALOVA'da yabancı uyruklu çift Ahmet Albasuidi( 68) ve eşi Fatiyah Saif Saim Albasuidi'nin (50), yaşadıkları evde cansız bedenleri bulundu.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki bir binanın 3.katında yaşandı.Evden gelen kötü kokulardan şüphelenen komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kapının açılmaması üzerine daireye çilingir yardımı ile giren polis ekipleri, Umman vatandaşı olduğu belirtilen Ahmet Albasuidi ve eşi Kenya vatandaşı Fatiyah Saif Saim Albasuidi'nin cesedi ile karşılaştı. Olay yerine gelen savcının ilk incelemesinin ardından cesetler kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yalova Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi Güncel Haberler

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