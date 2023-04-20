Yabancı gönüllüler, afetzedelerin yaralarını sarmak için Türk Kızılay ve AFAD'a destek oluyor

İZZET MAZI - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen yabancı gönüllüler, Türk Kızılay ve AFAD ekipleriyle afetzedelere yönelik çalışmalara katılıyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde afetzedelere yönelik yardım faaliyetleri aralıksız sürüyor.

ABD, İngiltere, Avustralya, Romanya, Filistin, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Macaristan, Finlandiya gibi ülkelerden Kahramanmaraş'a gelen yaklaşık 60 gönüllü, afetzedelerin yaralarının sarılması adına, gıda kolisi hazırlamaktan yemek dağıtımına, konteyner kurulumundan çevre temizliğine kadar her türlü faaliyette yer alıyor.

ABD'li gönüllü Andera Rip, AA muhabirine, Dubai'de yaşadığını ve yaklaşık 11 gündür All Hands And Hearts (Tüm Eller ve Kalpler) yardım kuruluşuyla yardım faaliyetlerine katılmak üzere bölgeye geldiğini söyledi.

Bazen kahvaltılık ve hijyen malzemeleri paketlediklerini bazen de dağıtım faaliyetlerine katıldıklarını anlatan Rip, deprem bölgesini gezdiğini ve çok üzüldüğünü ifade etti.

Rip, afet bölgesine depremzedelerin yaralarını sarmak için geldiğini kaydederek, "Zira Cover Seattle'da da yakında bir deprem olması bekleniyor ve bu olduğunda tıpkı benim burada olduğum gibi başka insanların gelip aileme yardım edebilmesini isterim. Birbirimize destek olalım isterim. Ayrıca şu an var olan boş zamanımı bu sebeple burada geçirmek istedim." diye konuştu.

Gönüllüsü olduğu yardım kuruluşunun dünyanın çeşitli bölgelerinde afet sonrası hayatın normale dönmesi için çalışmalara katıldığını belirten Rip, dernek olarak afet bölgesine erken ulaşıp uzun vadede kalmak istediklerini dile getirdi.

ABD'li gönüllü Daren Carel de ülkesinde İngilizce öğretmenliği yaptığını, 9 gün önce deprem bölgesine geldiğini ifade etti.

Zamanının bir kısmını Türk Kızılay gönüllüleri ile kahvaltılık hazırlamakla, kalan kısmını ise AFAD'ın çadır kurma çalışmalarına destek vererek geçirdiğini anlatan Carel, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinden sadece Kahramanmaraş'ı ziyaret ettim ama bu kadar çok insanın evlerini kaybettiğini görmek gerçekten canımı çok acıtıcı. Deprem olur olmaz buraya gelemedim. Şu an aslında bizim şahit olduklarımız, depremin uzun vadedeki etkileri. Bu kadar çok insanın evlerini kaybettiğini, bu kadar çok insanın hala çadırlarda yaşadığını görmek çok üzücü. Buraya olabildiğince hızlı gelmeye çalıştım. Gelmeden önce ramazan olduğunu bilmiyordum. Ancak buraya gelip ramazan olduğunu öğrenince oruç tutmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettim ve bu çok değerli hissettirdi. Zira insanların yaşadığı gerçek zorlukların yanı sıra oruç tutması farklı hissettirdi. Bu şartlarda ramazanda insanlara hizmet etmek beni mutlu etti."

Türk Kızılay Kahramanmaraş Beslenme Ekip Sorumlusu Ahmet Karahançer ise depremlerin hemen ardından bölgeye geldiklerini ve beslenme üzerine yoğun bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Karahançer, çalışmalara çok sayıda yerli ve yabancı gönüllü grupların katılım sağladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şu anda Amerikalı bir gönüllü grubumuz var. Onlar da bizimle beraber gece gündüz çalışıyor. Yaklaşık 30 bin civarında günlük sahurluk dağıtımımız oluyor. Buradaki arkadaşlar bu hazırlıkları o saate kadar yetiştirip bizimle beraber dağıtma işine yardımcı oluyor. Şimdi arkadaşlar neredeyse artık bizim gibi hissedip bizim gibi düşünmeye başladı. Oruç tutan arkadaşlarımız var, onlara saygısızlık olmasın diye kendileri tutmadıkları halde yemeklerini gizli yiyorlar. Başka ihtiyaçlarını kimseye göstermeden yapmaya çalışıyorlar. Bu da bizi duygulandırıyor haliyle."

Karahançer, sahurluk hazırlığının yanında yaklaşık 30 bin kişilik sabah, öğle ve akşam yemeği hazırlayıp dağıttıklarını sözlerine ekledi.