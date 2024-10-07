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Yaban Keçileri Erzincan Kara Yolunda Görüntülendi

Yaban Keçileri Erzincan Kara Yolunda Görüntülendi
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Bingöl'ün Yedisu ilçesi Ayanoğlu bölgesinde, Erzincan kara yolunda çok sayıda yaban keçisi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Keçilerin yol kenarında yiyecek aradığı ve yavru bir keçinin görüntülenen kişiye doğru yaklaşması dikkat çekti.

Erzincan kara yolunda yaban keçileri, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, Erzincan kara yolu Ayanoğlu bölgesinde çok sayıda yaban keçisi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yol kenarına kadar gelen keçilerin yiyecek aradıkları, aralarındaki yavru bir yabani keçisinin de kendisini görüntüleyen kişiye doğru geldiği görüldü.

Haber-Kamera: Bülent TEMİZ/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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