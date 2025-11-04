Haberler

XPENG Uçan Otomobilin Seri Üretimine Başladı

XPENG Uçan Otomobilin Seri Üretimine Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çinli XPENG'e bağlı XPENG AEROHT, dünyadaki ilk akıllı fabrikasında uçan arabaların deneme üretimine başladı. Yıllık 10,000 adet üretim kapasitesine sahip tesis, yeni nesil ulaşım araçlarının ticarileşmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

GUANGZHOU, 4 Kasım (Xinhua) -- Çinli elektrikli araç üreticisi XPENG'e bağlı uçan otomobil şirketi XPENG AEROHT, uçan arabaların seri üretimine yönelik dünyanın ilk akıllı fabrikasında deneme üretimine başladı. Şirketin pazartesi günü başlattığı deneme üretimi, yeni nesil ulaşım araçlarının ticarileşmesinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'nun Huangpu bölgesinde bulunan tesis, 120.000 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Şirket, modüler uçan otomobil modeli olan "Kara Hava Aracı Taşıyıcısı" ile birlikte çalışan, ayrılabilir ilk elektrikli hava aracını üretim bandından indirdi.

Yılda 10.000 adet ayrılabilir hava modülü üretim kapasitesine sahip olan tesiste ilk aşamada yıllık üretim kapasitesinin 5.000 olması planlanıyor. Benzer fabrikalar arasında dünyadaki en büyük üretim kapasitesine sahip olan tesiste tam olarak faaliyete geçmesinin ardından her 30 dakikada bir hava aracının montajı tamamlanabilecek.

Şirket, ürün lansmanından bu yana yaklaşık 5.000 adet uçan otomobil siparişi aldığını ve seri üretim ile teslimatların 2026'da başlamasının planlandığını duyurdu.

Aracın tasarımı, "ana gemi" olarak adlandırılan 6 tekerlekli bir kara aracından ve ayrılabilir, elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen hava aracından (eVTOL) oluşuyor.

Araçta kullanılan hava aracı, otomatik ve manuel uçuş modlarına sahip. Araçtaki otomatik mod, akıllı rota planlama ve tek tuşla kalkış ve iniş gibi özellikler sunuyor.

Standart sürücü ehliyetiyle trafikte kullanılabilen yaklaşık 5,5 metre uzunluğundaki araç, normal park alanlarına sığacak şekilde tasarlandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.