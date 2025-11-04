XPENG Uçan Otomobilin Seri Üretimine Başladı

GUANGZHOU, 4 Kasım (Xinhua) -- Çinli elektrikli araç üreticisi XPENG'e bağlı uçan otomobil şirketi XPENG AEROHT, uçan arabaların seri üretimine yönelik dünyanın ilk akıllı fabrikasında deneme üretimine başladı. Şirketin pazartesi günü başlattığı deneme üretimi, yeni nesil ulaşım araçlarının ticarileşmesinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'nun Huangpu bölgesinde bulunan tesis, 120.000 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Şirket, modüler uçan otomobil modeli olan "Kara Hava Aracı Taşıyıcısı" ile birlikte çalışan, ayrılabilir ilk elektrikli hava aracını üretim bandından indirdi.

Yılda 10.000 adet ayrılabilir hava modülü üretim kapasitesine sahip olan tesiste ilk aşamada yıllık üretim kapasitesinin 5.000 olması planlanıyor. Benzer fabrikalar arasında dünyadaki en büyük üretim kapasitesine sahip olan tesiste tam olarak faaliyete geçmesinin ardından her 30 dakikada bir hava aracının montajı tamamlanabilecek.

Şirket, ürün lansmanından bu yana yaklaşık 5.000 adet uçan otomobil siparişi aldığını ve seri üretim ile teslimatların 2026'da başlamasının planlandığını duyurdu.

Aracın tasarımı, "ana gemi" olarak adlandırılan 6 tekerlekli bir kara aracından ve ayrılabilir, elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen hava aracından (eVTOL) oluşuyor.

Araçta kullanılan hava aracı, otomatik ve manuel uçuş modlarına sahip. Araçtaki otomatik mod, akıllı rota planlama ve tek tuşla kalkış ve iniş gibi özellikler sunuyor.

Standart sürücü ehliyetiyle trafikte kullanılabilen yaklaşık 5,5 metre uzunluğundaki araç, normal park alanlarına sığacak şekilde tasarlandı.