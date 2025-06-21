Xinhua ve Rossiyskaya Gazeta Arasında İşbirliği Görüşmesi

ST. PETERSBURG, 21 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Rusya'nın St. Petersburg kentinde Rusya'da yayın yapan Rossiyskaya Gazeta'nın Genel Direktörü Pavel Negoitsa ile bir araya geldi.

Fu, cuma günü gerçekleşen görüşmede Rossiyskaya Gazeta ile dostane ilişkilere büyük değer verdiklerini belirterek, iki kurum arasındaki etkileşim ve işbirliğinin önemini vurguladı. Fu, karşılıklı personel ziyaretleri, ortak röportajlar ve fotoğraf sergileri gibi faaliyetlerin artırılmasının yanı sıra içerik tanıtımı ve diğer alanlarda işbirliğinin genişletilmesinin Çin- Rusya ilişkilerinin gelişimine katkı sağlayacağını da ifade etti.

İki kurum arasında uzun süredir devam eden dostane işbirliğinden övgüyle söz eden Negoitsa ise Xinhua'nın yapay zeka ve büyük veri gibi yeni teknolojileri kullanarak haber toplama ve düzenleme süreçlerini güçlendirme konusunda zengin deneyime sahip olduğunu söyledi.

Negoitsa ayrıca teknik işbirliğini daha da derinleştirmeye, personel etkileşimlerini artırmaya, işbirliği modellerini çeşitlendirmeye ve Rusya ile Çin halkları arasında karşılıklı anlayış ve kalıcı dostluğu ortaklaşa teşvik etmeye istekli olduklarını ifade etti.