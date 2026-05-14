Xinhua Başkanı Fu, Eski Mısır Başbakanı Şeref ile Görüştü

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Kahire'de eski Mısır Başbakanı İsam Şeref ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki dostluğu ve medya işbirliğinin önemini vurguladılar.

KAHİRE, 14 Mayıs (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Mısır'ın başkenti Kahire'de eski Mısır Başbakanı İsam Şeref ile bir araya geldi.

Fu çarşamba günü gerçekleşen görüşmede, Xinhua'nın her zaman Çin-Mısır dostluğunun sadık bir tanığı, kaydedicisi ve destekçisi olduğunu belirtti.

Fu, Xinhua'nın uluslararası bir haber ajansı olma avantajlarından tam anlamıyla yararlanarak Çin ile Mısır arasındaki karşılıklı faydaya dayalı işbirliği hikayesini daha etkili bir şekilde anlatmak, daha geniş bir fikir birliği oluşturmak ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Mısır topluluğunun inşasına daha fazla destek sağlamak üzere Şeref ile çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Şeref ise Mısır ve Çin medeniyetlerinin insanlık medeniyetinin önemli unsurları olduğunu vurguladı.

İki ülkenin medya kuruluşlarının halklar arasında karşılıklı anlayışı geliştirme, bağları güçlendirme ve ortak kalkınmayı destekleme açısından önemli katkılar sunduğunu belirten Şeref, Mısır ve Çin medyasının etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi derinleştirerek Küresel Güney'in sesini güçlendirmesini ve küresel yönetişim sisteminin iyileştirilmesine güçlü bir ivme kazandırmasını temenni etti.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

