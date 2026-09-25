Xi ve Trump, Beyaz Saray'da saygı temelli yapıcı ilişki konusunda mutabık kaldı

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WASHINGTON, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump iki ülke arasında saygı, hakkaniyet ve karşılıklılık temelinde stratejik istikrara dayalı yapıcı bir ilişki kurma konusunda mutabık kaldı.

Söz konusu uzlaşıya, Xi ve eşi Peng Liyuan ile Trump ve eşi Melania Trump'ın cuma günü Beyaz Saray'da çay eşliğinde gerçekleştirdiği görüşmede varıldı.

Kaynak: Xinhua