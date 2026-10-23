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Xi, Tibet'teki 7,0'lık depremde tüm imkanların seferber edilmesini istedi

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Xi, Tibet'teki 7,0'lık depremde tüm imkanların seferber edilmesini istedi
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tibet'in Nagqu kentindeki 7,0 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ve yaralılara müdahale için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi. Yerel yetkililere göre depremde 16 kişi öldü, 65 kişi yaralandı.

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin güneybatısında bulunan Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ne bağlı Nagqu kentinin Baqen ilçesinde meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki depremin ardından, kendilerine ulaşılamayan kişilere yönelik arama kurtarma çalışmalarında ve yaralılara yönelik acil müdahalede tüm imkanların seferber edilmesi talimatı verdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, can kaybının en aza indirilmesi için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında da bulundu.

Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, perşembe günü saat 22.33'te meydana gelen depremde, 16 kişi hayatını kaybederken, 65 kişi de yaralandı.

Afet bölgesinin rakımının yüksek, bölge sıcaklığınsa düşük olduğunu belirten Xi, ikincil afetleri önlemek için sismik faaliyetlerin ve hava koşullarının yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Xi, depremden etkilenen vatandaşlara uygun barınma imkanları sağlanması, hasar gören altyapının mümkün olan en kısa sürede onarılması ve insanların can ve mal güvenliğinin korunması için çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Çin Başbakanı ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Li Qiang da afet önleme ve müdahale çalışmalarının ciddiyetle yürütülmesi çağrısı yaptı.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı ve Xizang'daki yetkililer de kurtarma ve yardım operasyonları için kaynakları seferber etti.

Kaynak: Xinhua
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