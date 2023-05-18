Xi, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile Görüştü

Xİ'AN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Orta Asya Zirvesi ve resmi ziyaret için Çin'de bulunan Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinde bir araya geldi, 18 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)