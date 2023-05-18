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Xi, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile Görüştü

Xi, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile Görüştü

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Xİ'AN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Orta Asya Zirvesi ve resmi ziyaret için Çin'de bulunan Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinde bir araya geldi, 18 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

Xİ'AN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Orta Asya Zirvesi ve resmi ziyaret için Çin'de bulunan Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinde bir araya geldi, 18 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Tacikistan Güncel Haberler

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