Xi: Macron'un Ziyareti Çin-Avrupa İlişkilerine Yeni Bir İvme Kazandıracak

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Beijing'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Üç yılı aşkın bir sürenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Çin'e yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Xi, Çin ve Fransa'nın, bu sürede değişen ve istikrarsızlaşan uluslararası konjonktüre rağmen, ikili ilişkilerde olumlu ve sağlam bir büyüme ivmesi yakalamak için birlikte çalıştıklarını belirtti.

İki tarafın hibrit bir formatta yüksek düzeyli ve yüksek kaliteli stratejik iletişimi sürdürdüğünü belirten Xi, iki ülkenin Kovid-19 ile mücadelede birbirini desteklediğini, ikili ticarette güçlü büyüme yakaladığını ve uzay, havacılık, tarım ve gıda gibi pek çok alandaki işbirliğinden önemli sonuçlar elde ettiğini ifade etti.

Xi, iki ülkenin ayrıca, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve Afrika'nın kalkınması gibi konularda yakın iletişim ve koordinasyon içinde olduğunu vurguladı.

Bugün dünyanın köklü bir tarihi dönüşümden geçtiğini kaydeden Xi, Çin ve Fransa'nın BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve bağımsızlık geleneğine sahip iki büyük ülke olduğunu söyledi.

Xi, "Çin ve Fransa, çok kutuplu dünyanın ve uluslararası ilişkilerde daha fazla demokrasinin güçlü savunucularıdır. İki ülke de, farklılık ve engellerin üstesinden gelme, istikrarlı, karşılıklı yarar sağlayan, girişimci ve dinamik olan kapsamlı stratejik ortaklığın genel gidişatını koruma ve küresel barış, istikrar ve refah için gerçek çok taraflılığı uygulama becerisi ve sorumluluklarına sahiptir" dedi.

Macron'un ziyaretinin, Çin'in dünya ile etkileşimine tam olarak yeniden başlaması ve "İki Toplantı'nın" başarıyla sonuçlanması sonrasında bir Avrupalı liderin ülkeye yaptığı ilk ziyaret olduğuna işaret eden Xi, ziyaretin Çin-Avrupa ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağını ve yeni bir canlılık getireceğini sözlerine ekledi.