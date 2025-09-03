Xi Jinping, Zaferin 80. Yıl Dönümünü Kutladı

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümünü anmak için düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, uluslararası eşitlik ve adaleti kararlılıkla el üstünde tutma, barışçıl kalkınma yoluna bağlı kalma ve halkın refahını iyileştirmek için her daim aralıksız çaba gösterme çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi ve eşi Peng Liyuan, resepsiyona katılan yabancı liderler ve eşleriyle birlikte çarşamba günü saat 11.30 civarında resepsiyonun verildiği salona giriş yaptı.

Xi, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin, sadece Çin ulusunun modern zamanlardaki derin krizden çıkıp, büyük yeniden canlanma sürecine girişini simgeleyen tarihi bir dönüm noktası değil, aynı zamanda dünya kalkınmasında da önemli bir milat olduğunu söyledi.

Bu büyük zaferin, Çin halkının, faşizme karşı mücadele eden müttefikleriyle ve dünya halklarıyla birlikte verdiği ortak mücadele sayesinde kazanıldığını belirten Xi, Çin hükümeti ve halkının, saldırganlığa karşı direnişlerinde kendilerine destek olan ve yardım sağlayan yabancı hükümetleri ve uluslararası dostlarını asla unutmayacağını vurguladı.

Xi, aynı gezegenin sakinleri olarak tüm insanlığın zor zamanlarda bir arada durması, uyum içinde yaşaması ve güçlülerin zayıfları ezdiği orman kanunlarına asla geri dönmemesi gerektiğini ifade etti.

Çin'in modernleşmesinin, barışçıl kalkınma modernleşmesi olduğuna dikkat çeken Xi, dünyada her zaman barış, istikrar ve ilerlemeye yönelik bir güç olacaklarını yineledi.

Xi, tüm ülkelerin tarihten ders alması, barışa değer vermesi ve dünya modernizasyonunu ilerletmek ve insanlık için daha iyi bir gelecek yaratmak üzere birlikte çalışması yönündeki içten temennilerini dile getirdi.

Daha sonra Xi, eşi Peng ve konuklar, sahnelenen kültürel gösteriyi izledi.