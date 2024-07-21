Xi Jinping, Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong'un Vefatı Üzerine Taziyelerini İletmek İçin Vietnam Büyükelçiliği'ne Gitti

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam Komünist Partisi (VKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong'un vefatı üzerine taziyelerini iletmek üzere Beijing'deki Vietnam Büyükelçiliği'ne gitti.

Trong'u sadık bir Marksist ve VKP ile Vietnam halkının büyük bir lideri olarak anan Xi, Trong'un kendisini tamamen parti ve ülkeye, Vietnam halkına ve Vietnam'da sosyalizm davasına adadığını belirtti. Xi, Trong'un parti, ordu ve Vietnam halkı tarafından derin saygı ve hayranlık gördüğünü ifade etti.

Trong ile son on yılda yakın temas halinde olduklarını ve derin bir dostluk geliştirdiklerini hatırlatan Xi, ikili ilişkilerin seviyesinin geçen yıl stratejik önem taşıyan ortak geleceğe sahip Çin-Vietnam topluluğuna yükseldiğini birlikte ilan ettiklerini ve bunun ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Çin Cumhurbaşkanı, Trong'un iki parti ve ülke arasındaki ilişkilere ve küresel sosyalist hareket ilkesine yaptığı olağanüstü katkıların her zaman hatırlanacağını belirtti.

Xi, Çin ve Vietnam'ın ortak geleceğe sahip Çin-Vietnam topluluğunun inşasında derin ve sağlam ilerleme kaydetmek için birlikte çalışmaya devam edeceğine olan inancını dile getirdi.