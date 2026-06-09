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Xi ve Kim, Büyük ve Geleneksel Çin-Kuzey Kore Dostluğunu Nesilden Nesile Aktarma Kararlılıklarını Yineledi

Xi ve Kim, Büyük ve Geleneksel Çin-Kuzey Kore Dostluğunu Nesilden Nesile Aktarma Kararlılıklarını Yineledi
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pyongyang'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki geleneksel dostluğun nesilden nesile aktarılması konusunda mutabık kaldı. Liderler, Çin-Kuzey Kore Dostluk Kulesi'ni ziyaret etti ve birlikte köknar ağacı dikti.

PYONGYANG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ( Kuzey Kore ) lideri Kim Jong-un, iki ülkenin aralarındaki büyük ve geleneksel dostluğu nesilden nesile aktarması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Resmi ziyaret kapsamında Kuzey Kore'de bulunan Xi ve eşi Peng Liyuan, salı günü ülkenin başkenti Pyongyang'da, Kim ve eşi Ri Sol Ju ile birlikte Çin- Kuzey Kore Dostluk Kulesi'ni ziyaret etti.

İki lider, Çin ve Kuzey Kore'nin 1950'lerde omuz omuza savaştığı yılların, iki tarafın paylaştığı ebedi bir tarihi hatıra olduğunu belirtti.

Öte yandan Xi günün erken saatlerinde Kim ile beraber Pyongyang'daki Kore İşçi Partisi Merkezi Kadro Eğitim Okulu'nu ziyaret etti.

Xi ve Kim, okul ziyareti kapsamında birlikte köknar ağacı dikme törenine de katıldı. Yıl boyunca yaprak dökmeyen köknar ağacı, Çin ile Kuzey Kore arasındaki kalıcı ve sürekli yenilenen dostluğu simgeliyor.

Kaynak: Xinhua
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