Xi Jinping ve Kim Jong-un Beijing'de Bir Araya Geldi

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Beijing'de Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore Devlet İşleri Başkanı Kim Jong-un ile bir araya geldi.

Kim Jong-un, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunuyordu.