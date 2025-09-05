Xi Jinping ve Kim Jong-un Beijing'de Bir Araya Geldi
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong-un ile Beijing'de bir araya geldi. Kim, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nın 80. yıl dönümü anma törenleri için Çin'de bulunuyor.
BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Beijing'de Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore Devlet İşleri Başkanı Kim Jong-un ile bir araya geldi.
Kim Jong-un, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunuyordu.
Kaynak: Xinhua / Güncel