Xi Jinping ve Antonio Guterres Tianjin'de Bir Araya Geldi

TİANJİN, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, cumartesi günü ülkenin kuzeyindeki liman kenti Tianjin'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Xi görüşmede, Çin'in her zaman BM'nin güvenilir ortağı olacağını söyledi.

Xi, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'e gelen Guterres'e, Çin'in BM ile işbirliğini derinleştirmek, BM'nin uluslararası meselelerde merkezi rol oynamasını desteklemek ve dünya barışını koruma, kalkınmayı ve refahı teşvik etme sorumluluğunu ortaklaşa üstlenmek istediğini söyledi.

Bu yılın faşizme karşı dünya savaşında elde edilen zaferin 80. yıldönümü ve BM'nin kuruluşunun 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, küresel zorluklara sadece çok taraflılık, dayanışma ve işbirliği ile çözüm bulunacağını tarihin ortaya koyduğunu ifade etti.

BM'nin otoritesi ile canlılığının yeni koşullar altında yeniden tesis edilmesini isteyen Xi, böylece BM'nin tüm ülkelerin eylemlerini koordine etmek ve zorlukları ortaklaşa çözmek için ana platform olarak hizmet edebileceğini söyledi.

Xi, yüzyılda görülmemiş değişimlerin yaşandığı günümüzde Çin'in istikrar ve öngörülebilirlik sağladığını ve yeni kalkınma süreciyle dünyaya yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğini belirtti.

Guterres ise çok taraflılık, uluslararası hukuk ve BM'nin otoritesinin şu anda zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, uluslararası yönetişim yapısının acil olarak reforma ihtiyacı olduğunu ve BM'nin 80 yıl önce kurulduğundaki orijinal hedef ve değerlerinin yenilenmesinin zamanının geldiğini söyledi.

Çin'i çok taraflılığı savunan ülkelerin başında sayan Guterres, dünya çok kutupluluğunu teşvik etmek, gelişmekte olan ülkelerin temsilini artırmak ve BM'nin uluslararası ilişkilerde daha büyük rol oynamasını sağlamak için Çin ile işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını ifade etti.