Xi Jinping, Tibet'in 60. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin 60. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katıldı. Uğurlamak için halk sokaklara döküldü, ardından merkezi heyet tüm etnik grupları ziyaret edecek.

LHASA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin 60. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katıldıktan sonra perşembe günü bölgeden ayrıldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi'yi uğurlamak için halk sokaklarda ve havalimanında toplandı.

Xi'nin talimatı üzerine Wang Huning başkanlığındaki merkezi heyet perşembeden cumartesiye kadar bölgedeki tüm etnik grupları ve toplumun tüm kesimlerini ziyaret ederek Xi'nin selamlarını iletecek.

Xi'nin heyetinde yer alan üst düzey yetkili Cai Qi de aynı uçakla Beijing'e döndü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Nafaka davasında karar! Icardi Wanda'ya servet ödeyecek

Nafaka davasında karar! Servet ödeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Defne Samyeli ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında kimlik tartışması

Samyeli, "O aslında Alevi" diyen ROK'a fena patladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.