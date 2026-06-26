Çin Cumhurbaşkanı Xi, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile Görüştü

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'de Kamboçya Halk Partisi Başkanı ve Senato Başkanı Hun Sen ile bir araya geldi.

Xi, cuma günü gerçekleşen görüşmede, Kamboçya ile güvenlik ortaklığı kurmaya ve telekom dolandırıcılığı gibi kronik bir sorunu ortadan kaldırmak için sürekli çaba göstermek üzere Kamboçya ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Xi, Kamboçya'nın telekom dolandırıcılığı ve çevrimiçi dolandırıcılığa karşı yürüttüğü kararlı mücadeleyi ve bu yönde attığı adımları son derece takdir ettiklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua