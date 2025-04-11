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Xi Jinping'in Güneydoğu Asya Ziyaretleri İlişkiler İçin Önemli

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, bu yılki ilk yurtdışı ziyaretlerini Vietnam, Malezya ve Kamboçya'ya gerçekleştirerek, bölgedeki ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve barışın teşvik edilmesi hedefleniyor.

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in bu yılki ilk yurtdışı gezilerini Vietnam, Malezya ve Kamboçya'ya düzenleyeceğini kaydederek bu ziyaretlerin, hem bu üç ülke hem de tüm Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri ile ilişkilerinin genel gelişimi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Lin, cuma günü düzenlenen olağan basın toplantısında ziyaretlerin bölgede ve dünya genelinde barış ve kalkınmaya yeni bir ivme kazandırmasının da beklendiğini belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri olan Xi, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri To Lam'ın ve Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong'un daveti üzerine 14-15 Nisan tarihlerinde Vietnam'a resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Xi ayrıca Malezya Kralı Sultan İbrahim ve Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni'nin davetiyle 15-18 Nisan tarihlerinde Malezya ve Kamboçya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Lin, Çin'in komşu bölgelerdeki diplomatik çabalarına öncelik verdiğini belirterek iyi komşu, iyi dost ve iyi ortaklar olan Çin ve Güneydoğu Asya'nın ortak bir kaderi paylaştığını vurguladı.

Kısa süre önce komşu ülkelerle ilgili çalışmalara ilişkin merkezi bir konferansın başarıyla düzenlendiğini ifade eden Lin, komşuluk diplomasisinde dostluk, samimiyet, karşılıklı fayda ve kapsayıcılık ilkelerini izlemeye devam ederek dostane işbirliğini geliştirmek, karşılıklı anlayış ve güveni artırmak ve ortak kalkınma ve yeniden canlanmayı teşvik etmek üzere komşu ülkelerle el ele vereceklerini söyledi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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