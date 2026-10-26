Xi Jinping ile Belçika Kralı Philippe, diplomatik ilişkilerin 55. yılında mesaj gönderdi

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Belçika Kralı Philippe, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55'inci yıldönümünde birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Xi pazar günkü mesajında, Çin ve Belçika'nın, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 55 yılda karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine bağlılığı sürdürdüğünü ve ikili ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiğini ifade etti.

Xi, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliğinin çok sayıda önemli gelişme ve verimli sonuç getirdiğini, halklar arası ilişkilerin de giderek daha da yakınlaştığını belirtti.

Çin-Belçika ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiklerini vurgulayan Xi, ikili diplomatik ilişkilerin 55. yıldönümünü, Çin-Belçika çok yönlü dostane işbirliği ortaklığının yeni zirvelere taşınmasına kılavuzluk etmek ve Çin-Avrupa Birliği ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimine yeni katkılarda bulunmak amacıyla bir fırsat olarak kullanmak üzere Kral Philippe ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Philippe ise mesajında, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Belçika ile Çin'in kapsamlı ve çok yönlü işbirliği ilişkileri geliştirdiğini belirtti.

Xi'nin 2014 yılında Belçika'ya yaptığı başarılı devlet ziyaretinin kendisinde güzel anılar bıraktığını kaydeden Philippe, iki tarafın da son 55 yıldaki kazanımları temel alarak açık diyaloğu daha da teşvik edeceğine, tatbiki işbirliğini artıracağına ve karşılıklı anlayışı derinleştireceğine olan inancının tam olduğunu vurguladı.

Philippe, Çin ile dengeli ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler geliştirmeye, ortak küresel zorluklarla mücadele etmeye ve barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua