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Xi Jinping ile Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Beijing'de bir araya geldi

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Xi Jinping ile Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Beijing'de bir araya geldi
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi. Xi, cuma günkü görüşme öncesinde Steinmeier'i Büyük Halk Salonu'nun doğu kapısında törenle karşıladı; iki liderin eşleriyle akşam yemeği de düzenlendi.

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Xi, cuma günkü görüşme öncesinde, Çin'e devlet ziyaretinde bulunan Steinmeier'i Büyük Halk Salonu'nun doğu kapısında düzenlenen törenle karşıladı.

Xi ve eşi Peng Liyuan ayrıca Steinmeier ve eşi Elke Budenbender onuruna bir akşam yemeği düzenledi.

Kaynak: Xinhua
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