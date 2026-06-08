Xi: İkili İlişkileri Geliştirmek Üzere Kuzey Kore Lideri Kim ile Görüşmeyi Sabırsızlıkla Bekliyorum

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ( Kuzey Kore ) lideri ve Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong-un ile iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ele almak ve ikili ilişkilerin genel gelişimi konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Xi'nin Kuzey Kore'nin resmi Rodong Sinmun gazetesi için kaleme aldığı makale, pazartesi günü ziyareti öncesinde yayımlandı. Salı günü sona erecek olan ziyaret, Xi'nin 7 yıl aranın ardından Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Xi makalesinde, birbirlerini destekleyen, ortak geleceğe sahip Çin ve Kuzey Kore'nin, birbirinin dostu olan sosyalist komşular olduğunu dile getirdi.

Xi, zamanın getirdiği değişimler ve uluslararası konjonktürdeki dönüşümler ne olursa olsun Çin ile Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğun sarsılmaz ve kalıcı olduğunu ve canlılığını her zaman güçlü şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin en büyük gücünü liderler düzeyindeki en üst düzey stratejik kılavuzluktan aldığına dikkat çeken Xi, Kim ile son yıllarda 6 kez bir araya geldiklerini, yakın stratejik iletişimi sürdürdüklerini ve ikili ilişkilerin gelişimine yönelik ortak bir ayrıntılı plan belirlediklerini hatırlattı.

Ortak sosyalist idealin, Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin belirleyici özelliği olduğunu kaydeden Xi, kökleri ortak geleceğe dayanan iki ülke arasındaki geleneksel dostluğun, ikili ilişkiler için sağlam bir temel oluşturduğunu vurguladı.

Xi, "Çin-Kuzey Kore ilişkileri günümüzdeki önemini üst düzey stratejik koordinasyon sayesinde kazanmıştır. Hem bölgedeki uzun vadeli barış ve istikrarı hem de dünya barış ve istikrarını teşvik etmek iki parti, iki ülke ve iki halkın ortak hedefidir" ifadelerini kullandı.

Xi, ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarının korunması konusunda birbirlerini kararlılıkla destekleyen iki tarafın, bölgesel barış ve huzuru, uluslararası eşitlik ve adaleti ve 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzeni korumak üzere birlikte çalıştığını belirtti.

Kaynak: Xinhua