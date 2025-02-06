Xi Jinping, Brunei Sultanı ile Görüştü

BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de Brunei Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ile görüştü.

Xi, perşembe günü gerçekleşen görüşmede iki ülkeye karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ve stratejik koordinasyonu derinleştirme çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı, iki ülkenin uluslararası ve bölgesel meselelerde iyi bir koordinasyon sağladığını, farklı büyüklükteki ülkeler arasında eşitlik ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkiye örnek teşkil ettiğini ve bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refaha olumlu katkılarda bulunduğunu ifade etti.