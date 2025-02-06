Gezi soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın kardeşi gözaltına alındı

Ünlü menajer Ayşer Barım'ın kardeşi de gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Santorini'de depremler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Binlerce kişinin kaçışı sonrası OHAL ilanı
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Filistinliler için zorla yerinden etme planı

İsrailli bakandan skandal talimat

Xi Jinping, Brunei Sultanı ile Görüştü

Xi Jinping, Brunei Sultanı ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brunei Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ile Beijing'de bir araya gelerek işbirliği ve stratejik koordinasyonu derinleştirme vurgusunda bulundu.

BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de Brunei Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ile görüştü.

Xi, perşembe günü gerçekleşen görüşmede iki ülkeye karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ve stratejik koordinasyonu derinleştirme çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı, iki ülkenin uluslararası ve bölgesel meselelerde iyi bir koordinasyon sağladığını, farklı büyüklükteki ülkeler arasında eşitlik ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkiye örnek teşkil ettiğini ve bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refaha olumlu katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Bir yıldızı daha sessiz sedasız bitirdiler
img

Gökyüzünden binlerce örümcek yağdı
img

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Sergen Yalçın'ın kardeşi son yolculuğuna uğurlandı: Acı gününde dostları yalnız bırakmadı

Sergen'i acı gününde ünlü isimler yalnız bırakmadı
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Süper Lig ekibinin başını yakan maç! 2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar

2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
Yapay zeka sayesinde trafik cezasından kurtuldu

Yapay zeka sayesinde trafik cezasından kurtuldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.