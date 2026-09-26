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Xi Jinping, ABD'ye 11 yıl aradan sonraki ilk devlet ziyaretini tamamladı

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'ye 11 yıl aradan sonraki ilk devlet ziyaretini cuma günü tamamladı. Xi, üç günlük ziyaretinin ardından havalimanında ABD'li üst düzey yetkililerce uğurlandı; törende 21 pare top atışı yapıldı.

WASHINGTON, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'ye gerçekleştirdiği devlet ziyaretini tamamladı.

Xi, cuma günü üç günlük ziyaretini tamamlamasının ardından havalimanında ABD'li üst düzey hükümet yetkilileri tarafından uğurlandı. Uğurlama töreninde 21 pare top atışı yapıldı.

Xi'nin 11 yıllık aradan sonra ABD'ye gerçekleştirdiği bu ilk devlet ziyareti, çarşamba günü başlamıştı.

Kaynak: Xinhua
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