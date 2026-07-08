Çin Cumhurbaşkanı Xi, Solomon Adaları'nın 48. Bağımsızlık Yıldönümünde Genel Vali Kapu'yu Kutladı

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Solomon Adaları'nın bağımsızlığını kazanmasının 48. yıldönümü vesilesiyle Genel Vali David Tiva Kapu'ya kutlama mesajı gönderdi.

Xi salı günkü mesajında, Çin ile Solomon Adaları arasında diplomatik ilişkilerin kurulduğu 2019 yılından bu yana karşılıklı siyasi güvenin sürekli derinleştiğini, tatbiki işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini, halklar arası ilişkilerin giderek yakınlaştığını ve ikili ilişkilerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

İkili ilişkilerin gelişimine büyük önem verdiğini vurgulayan Xi, iki ülke arasında karşılıklı saygı ve ortak kalkınma temelinde kurulan kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirmeye devam etmek, yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Solomon Adaları topluluğu inşasını teşvik etmek ve iki halka daha fazla faydalar sağlamak üzere Kapu ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua