Xi: Avrupa'nın Çin ile İlişkilerinde Bağımsız Yaklaşım Benimseyeceğine İnanıyoruz

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Perşembe günü Beijing'deki görüşmelerinin ardından basının karşısına geçti.

Xi'ye göre, iki lider aşağıdaki alanlarda birlikte çalışmaya karar verdi:

İlki, ikili ilişkilerdeki istikrarı sürdürmek. İki taraf bu yıl içinde, ülke liderleri seviyesinde yakın temasları sürdürecek, stratejik, ekonomik ve mali ile halklar arası diyalog alanlarında üç üst düzey mekanizma kapsamında yeni bir toplantılar serisi düzenleyecek, ayrıca meclis ve ordular arasındaki çevrimdışı etkileşime mümkün olan en kısa sürede yeniden başlayacak. İki taraf birbirlerinin egemenliği, toprak bütünlüğü ve temel çıkarlarına karşılıklı saygıyı yineledi.

İkincisi, karşılıklı fayda ve ortak kalkınma hedefini yakalamak. İki lider, bir dizi önemli işbirliği anlaşmasının imza töreninde hazır bulundu.

İki tarafın uzay, havacılık ve sivil nükleer enerji gibi geleneksel alanlarda işbirliğini ilerleteceğini belirten Xi ayrıca, Çin-Fransa karbon nötrlük merkezi inşa edilmesi ve alanında uzman kişilerin ortak eğitiminin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere yeşil kalkınma ile bilimsel ve teknolojik inovasyon gibi işbirliği alanlarında yeni büyüme faktörlerinin geliştirileceğini belirtti.

Xi, Macron'a, Çin'in yüksek standartlı dışa açılma politikasını ilerletmeye ve Çin'in yeni kalkınma sürecindeki yeni fırsatları dünya genelindeki ülkelerle paylaşmaya ve "Fransız tarlalarından Çin sofralarına" temelinde zincir şeklinde hızlı koordinasyon mekanizmaları oluşturmak için Fransa ile çalışmaya hazır olduğunu iletti.

Fransa, Çin'in daveti üzerine 2024 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS) ve 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) onur konuğu ülke olacak.

Xi, iki ülkenin birbirlerinin şirketleri için adil, hakkaniyetli ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlamaya kararlı olduğunu vurguladı.

Üçüncüsü ise halklar arası ve genel olarak kültürel alışverişe yeniden başlanması. Gelecek yıl, Çin-Fransa diplomatik ilişkilerinin 60. yılı, aynı zamanda Çin-Fransa Kültür ve Turizm Yılı olacak. İki taraf, kültür, eğitim, dil, yayıncılık, film, televizyon ve turizm alanlarındaki fikir alışverişinin yanı sıra yerel halk ve gençler arasındaki diyaloğu teşvik etmek ve Paris 2024 Olimpiyatları aracılığıyla spor işbirliğini derinleştirmek için halklar arası diyaloğun tam olarak yeniden başlatılmasından yararlanacak.

Dördüncüsü, iki ülkenin birbirini desteklemesi ve küresel yönetimin gelişmesini teşvik etmek. Çin ve Fransa çok kutuplu dünyayı ve uluslararası ilişkilerde daha geniş bir demokrasiyi desteklemeye, Soğuk Savaş zihniyeti ve blok çatışmasına karşı çıkmaya ve her türlü küresel güçlükle ortak şekilde mücadele etmeye devam edecek. Çin, 2025 yılında BM Okyanus Konferansı'na başarıyla ev sahipliği yapması için Fransa'yı destekliyor ve Fransa'nın 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılımını memnuniyetle karşılıyor.

Xi, bu yılın Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın 20. yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Xi ve Macron, Çin-AB ilişkileri konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulundu ve Çin-AB ilişkilerinin olumlu gündemine odaklanma ve her alanda ikili etkileşim, diyalog ve işbirliğini sürdürme konusunda uzlaştı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, daha sonra üçlü bir toplantı için iki lidere katılacak.

Xi, Çin'in Avrupa'yı her zaman çok kutuplu dünyada bağımsız bir kutup olarak gördüğünü ifade etti.

Avrupa'nın stratejik özerkliğe ulaşma hedefini desteklediklerini belirten Xi, Çin-Avrupa ilişkisinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını, herhangi bir üçüncü tarafın hükmü altına girmediğini veya herhangi bir üçüncü taraf tarafından kontrol edilmediğini belirtirken, Avrupa'nın Çin ile ilişkilerini geliştirmek için bağımsız bir yaklaşım benimseyeceğine inandığını sözlerine ekledi.