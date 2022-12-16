Wwf: Dünya Cop15'te Doğa İçin "Paris" Tarzı Bir Anlaşma Sağlamalı

BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 15. toplantısının (COP15) ikinci bölümü Kanada'nın Montreal kentinde yapılıyor.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Genel Müdürü, COP15'in doğa için " ' Paris' tarzı bir anlaşma imzalama yolunda tarihi bir fırsat" olduğunu söyledi.

SES (İngilizce): MARCO LAMBERTİNİ, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Genel Müdürü

"COP15, ' Paris' tarzı bir anlaşma imzalamak için tarihi bir fırsat, ama doğa için.

Şimdi, biyolojik çeşitlilik kaybı krizini ele almak için tüm dünyanın doğa için küresel bir plan ve küresel bir hedef üzerinde anlaşma fırsatına sahip olduğumuz bir noktaya geliyoruz.

Doğanın korunması sadece doğa için değil, aslında bizim için, geleceğimiz için ve özellikle de iklim gündemi için çok önemli. Dolayısıyla Montreal'de çok büyük bir fırsat bulunuyor.

Bir anlaşma imzalamalıyız çünkü eylemlerimizi, doğa için koordineli eylemlerimizi yeniden erteleyemeyiz. Zaten çok şey oluyor. Pek çok hükümet, birçok şirket doğayı koruma için iyi işler yapıyor, ancak herkesi aynı sayfada, aynı yönde, aynı tutkuda harekete geçirecek, şimdiye kadar gördüklerimizden çok daha yüksek ölçekte ve çok daha hızlı bir küresel plana ihtiyacımız var.

COP15'in yapabileceği, yapması gereken, yapmak zorunda olduğu şey, aslında Paris'in iklim için yaptığı gibi yönü belirlemek, herkesin bu ortak küresel hedefe ve küresel yöne katkıda bulunabilmesi için gereken yönü belirlemek.

Çin'in rolü, farklı taraflarla iletişim kurma, çok farklı görüşleri anlama ve gerçekten doğru hırs düzeyini belirleme konusunda temel oluşturuyor. Bu çok önemli bir şey."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cenevre'den bildiriyor. (XHTV)