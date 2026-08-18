WWF'den Orman Yangınları Sonrası Avcılığın Askıya Alınması Çağrısı

(ANKARA) - Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature-WWF), orman yangınlarından etkilenen yaban hayatının korunması amacıyla "kara avcılığı faaliyetlerinin askıya alınması ve planlanan av ihalelerinin durdurulması" çağrısında bulundu.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature-WWF), orman yangınları nedeniyle zarar gören bölgelerde yaban hayatının toparlanabilmesi amacıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hedef doğa olmasın. Yangınlar yuvalarını aldı, avcılık canlarını almasın. Başta yangın bölgeleri olmak üzere yaban hayatı üzerindeki baskının azaltılması amacıyla kara avcılığı faaliyetleri askıya alınsın! Planlanan av ihaleleri durdurulsun" ifadelerini kullandı.

AVCILIK BASKISI SAVUNMASIZ BIRAKIYOR

Yaz başından bu yana ülkenin farklı bölgelerinden orman yangını haberleri alındığının belirtildiği açıklamada, "Sıcak, kuru hava ve şiddetli rüzgar önümüzdeki haftalarda da orman yangını riski açısından tehlikeli koşullar oluşturacak" denildi.

Orman yangınlarından etkilenen binlerce canlının 2026-2027 Av Sezonu'nun başlamasıyla yeni bir tehditle karşı karşıya kalacağına dikkat çekilirken, "Avcılık baskısı, zor koşullarda hayatta kalmaya çalışan yaban hayvanlarını daha da savunmasız bırakıyor" uyarısı da yapıldı.

DOĞAYA NEFES ALMA FIRSATI TANINMALI

Yangınlardan sağ kurtulan yaban hayvanlarının ise habitat kaybı, besin kaynaklarının azalması ve göç yollarının bozulması nedeniyle yaşamlarını sürdürmekte zorlandığı hatırlatılarak, "Yangınların etkilerinin sürdüğü bu dönemde, yaban hayatının ve ekolojik dengenin korunabilmesi için doğaya nefes alma fırsatı tanınmalı" çağrısında bulunuldu.

Öte yandan açıklamada, yangınlardan zarar gören ekosistemlerin yeniden sağlıklı yapıya kavuşması için uzun vadeli koruma ve rehabilitasyon çalışmalarına öncelik verilmesi gerektiği ifade edilerek, "Yaban hayatı popülasyonlarının mevcut durumu bilimsel yöntemlerle değerlendirilmeli; alınacak koruma tedbirleri kamu yararı ve biyolojik çeşitlilik ekseninde şekillendirilmeli" vurgusu yapıldı.

Son olarak WWF, "Yaban hayatını korumazsak kaybederiz" ifadesiyle, avcılığın yasaklanması kampanyasına destek çağrısı yaptı.

Kaynak: ANKA