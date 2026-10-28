Wuhan'da Akıllı Yapı Fuarı başladı, 200'ü aşkın katılımcı bir araya geldi

Wuhan'da Akıllı Yapı Fuarı başladı, 200'ü aşkın katılımcı bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Uluslararası (Wuhan) Akıllı Yapı Endüstrisi Fuarı, salı günü Çin'in Hubei eyaletinde başladı. 'Akıllı İnşaat Öncülüğünde Güç Birliği Sanayi Zincirlerini Güçlendiriyor' temalı fuar, 8 sergi alanında 10'dan fazla ülke ve bölgeden 200'ü aşkın katılımcıyı bir araya getiriyor.
WUHAN, 28 Ekim (Xinhua) -- 2026 Uluslararası ( Wuhan ) Akıllı Yapı Endüstrisi Fuarı, salı günü Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da başladı.
"Akıllı İnşaat Öncülüğünde Güç Birliği Sanayi Zincirlerini Güçlendiriyor" temalı fuar, 8 sergi alanında 10'dan fazla ülke ve bölgeden 200'ü aşkın katılımcıyı bir araya getiriyor.
Kaynak: Xinhua