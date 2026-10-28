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Wuhan'da Akıllı Yapı Fuarı başladı, 200'ü aşkın katılımcı bir araya geldi

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Wuhan'da Akıllı Yapı Fuarı başladı, 200'ü aşkın katılımcı bir araya geldi
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2026 Uluslararası (Wuhan) Akıllı Yapı Endüstrisi Fuarı, salı günü Çin'in Hubei eyaletinde başladı. 'Akıllı İnşaat Öncülüğünde Güç Birliği Sanayi Zincirlerini Güçlendiriyor' temalı fuar, 8 sergi alanında 10'dan fazla ülke ve bölgeden 200'ü aşkın katılımcıyı bir araya getiriyor.

WUHAN, 28 Ekim (Xinhua) -- 2026 Uluslararası ( Wuhan ) Akıllı Yapı Endüstrisi Fuarı, salı günü Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da başladı.

"Akıllı İnşaat Öncülüğünde Güç Birliği Sanayi Zincirlerini Güçlendiriyor" temalı fuar, 8 sergi alanında 10'dan fazla ülke ve bölgeden 200'ü aşkın katılımcıyı bir araya getiriyor.

Kaynak: Xinhua
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