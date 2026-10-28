WhatsApp'ta örgütlenen Lula'nın Ordusu, 10,8 milyon takipçiyle zaferde belirleyici oldu

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Brezilya'da İşçi Partisi (PT) lideri Luiz Inacio Lula da Silva'nın devlet başkanı seçimindeki dördüncü zaferin arkasında, anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden örgütlenen ve "Lula'nın Ordusu" adı verilen devasa dijital mobilizasyon ağının belirleyici rol oynadığı ortaya çıktı.

Minas Gerais Eyaleti Milletvekili Andre Janones liderliğinde harekete geçen ve kendilerini "Lula'nın Ordusu" (Exercito do Lula) olarak adlandıran grup, ilk turun Senatör Flavio Bolsonaro'ya karşı kaybedilmesinin ardından seçmen desteğini sağlamak için yoğun çaba sarf etti.

Kampanya sürecinde hızla büyüyen Lula'nın Ordusu kanalının takipçi sayısı, ilk turda 50 bin düzeyindeyken ikinci tur öncesi 10,8 milyona ulaşarak kanalı kısa sürede fenomen haline getirdi.

Janones'in yürüttüğü dijital kampanyada, parti destekçilerine her gün yeni üye kazandırma, stratejik içerikleri yayma ve ortak etiket kampanyalarını destekleme görevleri verildi.

Söz konusu dijital strateji, anlık mesajlaşma ağlarının seçim kampanyalarında nasıl etkili bir kitlesel mobilizasyon aracına dönüşebildiğini ortaya koydu.

WhatsApp kanalı üzerinden yürütülen çalışma, destekçileri yalnızca haber alan "pasif alıcılar" olmaktan çıkarıp, içerik üreten, yayan ve yeni seçmenlere ulaşan "aktif kampanya aktörlerine" dönüştürmeyi hedefledi.

Uzmanlar, Lula da Silva'nın sandık zaferinde dijital kampanya ve sosyal medya stratejilerinin kırılma noktası oluşturduğuna işaret ediyor.

Lula da Silva'dan Janones'e, "Dijital cephedeki generalim" benzetmesi

Anlık mesajlaşma ağları üzerinden örülen bu yapı dezenformasyonla mücadele, sandık güvenliği ve kararsız kitlelere doğrudan ulaşma yeteneği sayesinde seçim yarışının kaderini belirleyen unsurların başında geldi.

Seçim zaferinin ardından kamuoyu önünde yaptığı açıklamada milletvekili Janones'e ve kampanyaya omuz veren gönüllülere teşekkür eden Lula da Silva, Janones'i "dijital cephedeki generalim" olarak nitelendirdi.

Kampanya dönemi boyunca sosyal medya devi Meta platformlarında Lula da Silva'ya ait içeriklerin sağ gruplara kıyasla daha az erişim alması üzerine hareket, algoritmik kısıtlamaları aşmak için doğrudan halktan halka yayılan organik bir dijital koordinasyon mekanizması kurdu.

Brezilya İşçi Partisinin (PT) Arjantin Temsilciliği Sekreteri Mayara Dos Santos, El Cronista gazetesine yaptığı açıklamada, dijital ağın amacına vurgu yaparak "Temel hedefimiz, kampanya mesajlarının etki alanını geleneksel parti çevrelerinin ötesine taşımak ve bu içeriklerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla sempatizanlarımızı organize etmekti." ifadelerini kullandı.

Nisan ayında kuruldu, üye sayısı seçim sürecinde 10 milyonu aştı

Nisan ayında hayata geçirilen kanal, seçimlerin ilk turunun Flavio Bolsonaro'nun gerisinde tamamlanmasının ardından boyut değiştirerek stratejik bir dijital mobilizasyon merkezine dönüştürüldü.

Takipçilerin içerikleri diğer sosyal medya platformlarında yayması amacıyla kanal üzerinden düzenli olarak video, ses kaydı, metin ve slogan dağıtımı yapıldı.

Kanalın üye sayısı kısa sürede rekor düzeyde artarak 6 Ekim'de 1 milyona, ertesi gün 2 milyona, 17 Ekim'de 5 milyona ulaşırken, ikinci tur seçimlerden iki gün önce 10 milyon sınırını aştı.

Kamyoncu grevinden "dijital cepheye" Janones kimdir?

Kongreye ilk kez 2018'de seçilen Andre Janones, 2022 ve 2026 seçimlerinde güven tazeleyerek Minas Gerais Eyaleti Milletvekili ünvanını korudu.

Siyasi kariyerinde doğrudan halkın günlük yaşamını ve ekonomik şartlarını ilgilendiren konulara odaklanan Janones, sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesi edindi.

Brezilya'da 2018'de düzenlenen kamyon şoförleri grevi sırasında canlı yayınlarla ulusal ölçekte tanınmaya başlayan Janones, Kovid-19 salgını döneminde dar gelirli vatandaşlara yönelik acil mali yardımların sağlanması için yürüttüğü kampanyalarla görünürlüğünü artırdı.

2022 seçimlerinde kendi devlet başkanlığı adaylığından çekilerek Lula da Silva'ya destek veren Janones, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı yürütülen dijital seçim kampanyasının en etkili aktörlerinden biri haline geldi.

Janones'in dijital mecralardaki ağı, sol seçmenin örgütlenmesinde ve seçim stratejilerinin kitlelere ulaştırılmasında kritik bir rol oynamaya devam ediyor.

Yoksulluktan liderliğe uzanan Lula da Silva

Çalışma hayatına 12 yaşında ayakkabı boyayarak başlayan ve torna teknisyenliği kursuyla ilk diplomasını alan Lula da Silva, yükseköğrenim diploması olmamasına rağmen Brezilya tarihinde en fazla devlet üniversitesi kuran lider oldu.

Lula da Silva, 2003'te devraldığı ülkeyi kapsayıcı sosyal politikalar ve rekor rezervlerle uluslararası alanda güçlü bir aktör konuma yükseltirken ABD'nin eski Başkanı Barack Obama tarafından "Yeryüzündeki en popüler siyasetçi" olarak nitelendirildi.

Kaynak: AA