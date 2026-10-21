WFP finansman yetersizliği nedeniyle Gazze'de 500 bin kişiye yardımı kesecek

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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın (WFP), finansman yetersizliği nedeniyle 500 bin Gazzeliye yardımın kesileceğini duyurmasının ardından, Filistinli ebeveynlerin "çocuklarını nasıl doyuracağı" yönündeki endişeleri artıyor.

İsrail'in saldırıları nedeniyle büyük yıkımın yaşandığı Gazze'de yüz binlerce insan, derme çatma çadırlarda ya da harabeye dönen yapılarda yaşam mücadelesi veriyor. Üstelik 2 milyondan fazla insanın tek düşmanı hava saldırıları ve bombalar değil. Gazze'de çocukların hayatını tehdit eden açlık ve yetersiz beslenme; babaların uykusunu kaçıran, anneleri çaresiz bırakan en büyük tehlikeler arasında yer alıyor.

Gazze'de yüz binlerce kişi günde tek öğünle hayatta kalmaya çalışıyor, dahası binlerce baba, "Ben tokum siz yiyin" diyerek kendi payına düşen yiyeceğin de yavrularının midesine girmesini istiyor.

Anne babalar, çocuklarının karınlarını doyurma hayalini kurarken İsrail'in insani yardım girişini engellemesi, bölgedeki uluslararası insani yardım fonlarının daralması ve yaşanan açlık krizinin gölgesinde Gazze'deki siviller yalnızlığa terk edilmiş durumda.

WFP'nin, Gazze'de yürüttüğü yardım faaliyetlerinde finansman yetersizliği nedeniyle kesintiye gidileceğini duyurması, bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne olan Gazze'de ebeveynlerin endişelerini daha da artırdı.

Kendi açlığının yanında "Çocuklarımı nasıl doyuracağım?" düşüncesi babaların zihnini kemirirken, annelerin kalbini yaralıyor.

Yardımların kesilmesi yerinden edilenler için yıkıcı bir haber

İsrail'in saldırılarında Gazze'nin kuzeyindeki evi yıkılan ve defalarca yerinden edilen Kasas ailesi, bölgede aynı zulmü yaşayan milyonlarca aileden sadece biri.

İsrail saldırısında yaralanan ve eli kesilen baba İbrahim el-Kasas, Gazze'de iş imkanı olmadığı için 5 çocuğuna yiyecek temin etmekte zorlanıyor.

İhtiyaçlarının yüzde 90'ını WFP'nin yardımlarıyla karşılayan Filistinli baba, yardımların kesilmesi halinde çocuklarını nasıl doyuracağını düşünüyor.

AA muhabirine konuşan İbrahim el-Kasas, WFP'nin yardımlarının kesilmesi halinde 5 çocuğuyla??????? yaşayacağı sıkıntılara işaret ederek, "Dünya Gıda Programı'nın yardımlarının azaltılacağı haberini aldık ve bu bizim gibi yerinden edilenler için yıkıcı bir haber. Özellikle bizim gibi çok çocuklu aileler için durum çok kötü." dedi.

Herhangi bir gelir kaynakları olmadığını, WFP'nin yardımlarıyla karınlarını doyurduklarını söyleyen baba, "Gıda yardımı kesilirse biz nereye gideceğiz? Zaten savaşın ortasındayız, evimiz yok, yerimizden edildik. Çocuklarımı nasıl doyuracağım? Çocuklarımın ihtiyacını karşılayabileceğim bir gelirim yok." diye konuştu.

"Üç ayda tek çuval un alıyorduk, şimdi bu da kesilecek"

Bulundukları bölgede haftada bir ya da iki kez aşevlerinden yemek dağıtıldığını, insanların çocuklarına birkaç kap yemek götürmek için birbirini ezdiğini anlatan Kasas, "Şu anda yavaş yavaş kendini gösteren kıtlığın tam ortasındayız." dedi.

Mevcut yardımlar bile yetersizken tamamen kesilmesinin büyük sıkıntı doğuracağını vurgulayan Filistinli baba, "Neredeyse üç ayda bir tek çuval un alıyoruz. Bazen bir çuval un ya da gıda kolisi almak aylar sürüyor. Şimdi bu yardım da kesilecek. Bu bizim için bir felaket." diye konuştu.

"Her sabah çocukların ne yiyeceğini düşünüyorum"

Anne Daniya el-Kasas ise çocuklarını WFP'nin yardımlarıyla doyurduğunu ve ihtiyaçlarını ancak karşılayabildiğini belirterek, bu yardımların kesileceği haberinin kendisinde büyük şok ve üzüntüye neden olduğunu söyledi.

WFP'den gelen koliler ve konservelerle, sıcak yemekle hayatta kaldıklarını dile getiren Filistinli anne, şöyle konuştu:

"Bunlar da kesilirse ne yaparız? Çocuklara WFP'nin verdikleriyle kahvaltı yaptırıyorum, aşevinden gelen yemekle karınlarını doyuruyorum. Çoğunlukla onu da bulamıyoruz kalabalıkta sıra gelmiyor.

Sabah uyandığımda gözümü açtığım an, çocukların ne yiyeceğini düşünüyorum. Elde kalan yiyecekleri idareli kullanmak için hesap yapıyorum. Sonra çocukları yediriyorum."

Çocuklarını zaten yeterli şekilde besleyemediğini dile getiren anne, "Elde ne varsa idareli kullanarak yapıp karınlarını doyuruyorum. Günde 2 öğün yiyorlar, bazen tek öğünle geçirmek zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

WFP yardımlarının??????? kesileceğini açıkladı

WFP, 19 Ekim'de Gazze'de yürüttüğü yardım faaliyetlerinde finansman yetersizliği nedeniyle kesintiye gidileceğini duyurmuştu.

Gazze'de Ekim 2025'te sözde ateşkesin duyurulmasından bu yana her ay yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye gıda ve insani yardım ulaştıran WFP, bu ay yardım sağlayacağı kişi sayısının 1 milyon 100 bine düşürüleceğini bildirdi.

WFP, finansman yetersizliği nedeniyle yardım ulaştırılamayacak 500 bin kişinin hayati önem taşıyan yardımlara erişimini kaybedeceği uyarısında bulundu.

Sıcak yemek dağıtımının da günlük 250 binden 150 bine düşürüldüğünü belirten WFP, İsrail ordusunun kontrolündeki Sarı Hat yakınlarında yaşayan Filistinlilere her gün yerine iki günde bir sıcak yemek verileceğini açıkladı.

Kaynak: AA