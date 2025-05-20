Washington Post: Trump'ın ekibi, savaş devam ederse ABD'nin İsrail'i terk edeceği uyarısında bulundu

Washington Post: Trump'ın ekibi, savaş devam ederse ABD'nin İsrail'i terk edeceği uyarısında bulundu
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Washington Post (WP) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin "Gazze'deki savaş devam ederse Washington'un Tel Aviv'i terk edeceği" uyarısını İsrailli yetkililere ilettiğini yazdı.

Washington Post (WP) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin " Gazze'deki savaş devam ederse Washington'un Tel Aviv'i terk edeceği" uyarısını İsrailli yetkililere ilettiğini yazdı.

WP'nin konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 18 Mayıs'ta Gazze'de "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda" geçişine izin vermenin "teknik bir mesele" olduğunu belirterek kabinesini bu fikre ikna etti.

Haberde, ismi verilmeyen kaynağın, "Trump'ın ekibi, İsrail'e 'Bu savaşı bitirmezsen seni terk edeceğiz' mesajı veriyor." dediği belirtildi.

Trump ile Netanyahu arasında sorun olduğu iddiası

ABD'nin İran ile nükleer müzakerelere başlaması, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın görevden alınması ve Yemen'deki Husilerle ateşkese varılması, "Trump ile Netanyahu arasındaki soruna işaret ediyor" şeklinde yorumlanmıştı.

İsrail basınında, ABD Başkanı Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile teması kesme kararı aldığı öne sürülmüştü.

Daha sonra Hamas ile ABD arasındaki doğrudan görüşmeler sonucunda ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander serbest bırakılmış, İsrail'in bundan anlaşma sağlandıktan sonra haberdar olduğu kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret ettiği Orta Doğu turuna İsrail'i dahil etmemişti.

Trump, Riyad'da İsrail şiddetle karşı çıkmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın isteği üzerine Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını duyurmuş, ABD'ye dönerken uçakta yaptığı açıklamada bu konuda "İsraillilere fikrini sormadığını" söylemişti.

ABD Başkanı'nın tüm bu yaşananlar üzerine Orta Doğu ziyaretine İsrail'i dahil etmemesi, "Washington yönetiminin İsrail'i bölgesel diplomatik girişimlerin dışında bıraktığı" şeklinde yorumlanmıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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